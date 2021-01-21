الكهرباء: 21 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة في الإنتاج اليوم

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس، بلغت 21 ألفا و500 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.وتوقع المرصد في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و800 ميجاوات مقابل ذات الحمل أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و970 ميجاوات.ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.