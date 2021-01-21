الكرملين: عقد لقاء بين بوتين وبايدن غير مطروحة حاليًا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الخميس أن مسألة لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن غير مطروحة على جدول الأعمال حاليا.وقال بيسكوف ردًا على سؤال بهذا الصدد، حسب ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "لا توجد مثل هذه المناقشات حتى الآن، حيث تعلمون أن اللقاءات الدولية التي يتم إجراؤها وجهًا لوجه قد تجمدت الآن، بشكل أساسي نظرًا للوضع الوبائي، كما أنه لم يتم التخطيط لإجراء اتصالات منفصلة في الوقت الراهن".وأكد المتحدث أنه "حتى الآن، لا توجد أي تحضيرات وهذه المسألة غير مطروحة على جدول الأعمال حاليا ".يُذكر أن البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق، أنه لا توجد خطط لعقد محادثات هاتفية بين رئيسي الولايات المتحدة وروسيا.