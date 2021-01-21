السعودية تسجل 212 إصابة جديدة بكورونا و160 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 365.775 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 160 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 357.337 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصيح إجمالي عدد الوفيات 6.342 حالة منذ بداية الجائحة.