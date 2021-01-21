صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات.. والسوقي يربح 3.2 مليار جنيه

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الخميس، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، على غالبية أسهم السوق، على خلفية التقييمات الإيجابية من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 693.291 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 11654 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2349 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14167 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4499 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.