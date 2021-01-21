تونس وإيطاليا تبحثان دعم التعاون الصحي

بحث وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الخميس، مع سفير إيطاليا لدى تونس، لورينزو فانارا، دعم التعاون بين البلدين في مجال الصحة.وأعرب الجانبان، حسب بيان لوزارة الصحة التونسية، عن استعدادهما لتبادل الخبرات في مجال تدعيم الوقاية للتصدي لانتشار فيروس "كورونا"، إضافة إلى العمل على تحقيق المزيد من التطور في برامج البحث العلمي القائمة بين البلدين.