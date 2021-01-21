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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بني سويف يناقش تنفيذ «سترة»

الخميس 21/يناير/2021 - 03:15 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسئولي مؤسسة مصر الخير، الموقف التنفيذي لمشروع "سترة"، والتي يتم تنفيذها ضمن البروتوكول الموقع بين مؤسستي مصر الخير والوليد للإنسانية، وتشرف على تنفيذه وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإسكان، والذي يستهدف تحسين بيئة السكن لآلاف الأسر المصرية في عدد من محافظات الجمهورية.

وقال غنيم، إنه مع بداية العام الجديد 2021، تم الانتهاء من 46 منزلًا بعد إعادة تأهيلها وتم تسليمها للمستفيدين من المشروع بمراكز بني سويف وناصر وسمسطا، "حسب التقرير الذي عرضته حنان الدرباشي، مدير مكتب المؤسسة ببني سويف، وتضمن الإشارة إلى أنه تم قد تسليم 33 منزلًا بقرية كوم أبوخلاد و5 منازل بقرية الغرقد مركز ناصر، و8 منازل بقريتي السعادنة مركز بني سويف، ودشاشة مركز سمسطا، بإجمالي تكلفة 400 ألف جنيه.

وأثنى المحافظ على الدور التنموي والخدمي الذي تقوم بها مؤسسة مصر الخير، ما يسهم في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ضمن خطة تنموية تتشارك في تنفيذها كافة الجهود سواء التنفيذية أو المجتمعية، منوها أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأضافت حنان الدرباشي، مدير مكتب المؤسسة ببني سويف،أن أعمال تأهيل وتطوير المنازل تضمنت أعمال تعريش أسقف وتركيب أبواب وشبابيك، وعمل وصلات داخلية لمرفقي المياه والكهرباء، ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم تأهيله وتطويره منذ بداية المشروع في 2016 وحتى اليوم قد بلغ 436 منزلًا على مدار مراحل المشروع.


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