مصدر بـ«الصحة»: منح الأطقم الطبية لقاح «كورونا» لم يبدأ حتى الآن

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة لم تلقح الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا المستجد حتى الآن.وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الوزارة في انتظار الدفعة الثانية من لقاح كورونا، التي من المقرر أن تتسلمها مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم بعدها فتح موقع التسجيل للأطباء والمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة لتلقي جرعات اللقاح.وشدد على أنه لم يتم تلقيح أي مواطن بلقاح كورونا الصينى حتى الآن، سوى المواطنين الذين تمت التجربة عليهم، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن عن ذلك فور حدوثه.وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وزيرة الصحة والسكان، أشارت إلى أنه سيتم تلقيح الفرق الطبية داخل المستشفيات المخصصة لعزل مرسى كورونا ومستشفيات الحميات والصدر فور توافر الجرعات المخصصة لهم.