فساتين بنقوش الورود موضة موسمي فصلي ربيع وصيف 2021
الخميس 21/يناير/2021 - 07:32 م
سلمى بدرطباعة
عرضت الكثير من دور الأزياء مجموعاتها الجديدة لموسمي ربيع وصيف عام 2021 وجاءت المجموعات بتشكيلة من موضة طبعات الورود، التي ما زالت تعود وبقوة في كل مواسم الربيع والصيف، خاصة من خلال تصميمات الفساتين.
فساتين الورد
◄ فساتين بطبعات الورود الكبيرة والبارزة:
عادت موضة الفساتين بطبعات الورود الكبيرة لا زالت محافظة على مكانتها ضمن خطوط صيحات الأزياء المطبعة بالورود، وجاءت بطبعات الورود الكبيرة والبارزة بتدرجات ألوان فاقعة ومشرقة، مثل الأصفر والأحمر والأخضر وجاءت التصميمات طويلة وفضفاضة ومريحة جدًا لأيام الصيف الحارة وتناسب صاحبات القامة النحيفة، لأنها تبرز الجسم بشكل أضخم.
عادت موضة الفساتين بطبعات الورود الكبيرة لا زالت محافظة على مكانتها ضمن خطوط صيحات الأزياء المطبعة بالورود، وجاءت بطبعات الورود الكبيرة والبارزة بتدرجات ألوان فاقعة ومشرقة، مثل الأصفر والأحمر والأخضر وجاءت التصميمات طويلة وفضفاضة ومريحة جدًا لأيام الصيف الحارة وتناسب صاحبات القامة النحيفة، لأنها تبرز الجسم بشكل أضخم.
فساتين ميدي
◄ فساتين ميدي
قدمت الدار فساتين أنيقة بقصة مستقيمة، مزينة بنقشات كثيرة من طبعات الورود والتقليمات البولكا دوت لإطلالة عصرية مميزة.
قدمت الدار فساتين أنيقة بقصة مستقيمة، مزينة بنقشات كثيرة من طبعات الورود والتقليمات البولكا دوت لإطلالة عصرية مميزة.
فساتين محتشمة
◄ فساتين محتشمة
واحدة من أكثر الفساتين التي تعشقها المرأة العربية هي الفساتين ذات التصميمات المحتشمة الراقية والأسلوب الموديست وقد ظهرت الفساتين المحتشمة بطبعات الورود على منصات أهم العلامات التجارية لربيع وصيف 2021، فهي تحدد الخصر بشكل أنثوي وبألوان ترابية دافئة وبأسلوب القفطان الفاخر المفعم بالحيوية.
واحدة من أكثر الفساتين التي تعشقها المرأة العربية هي الفساتين ذات التصميمات المحتشمة الراقية والأسلوب الموديست وقد ظهرت الفساتين المحتشمة بطبعات الورود على منصات أهم العلامات التجارية لربيع وصيف 2021، فهي تحدد الخصر بشكل أنثوي وبألوان ترابية دافئة وبأسلوب القفطان الفاخر المفعم بالحيوية.