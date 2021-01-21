فساتين بنقوش الورود موضة موسمي فصلي ربيع وصيف 2021

عرضت الكثير من دور الأزياء مجموعاتها الجديدة لموسمي ربيع وصيف عام 2021 وجاءت المجموعات بتشكيلة من موضة طبعات الورود، التي ما زالت تعود وبقوة في كل مواسم الربيع والصيف، خاصة من خلال تصميمات الفساتين.

فساتين الورد

◄ فساتين بطبعات الورود الكبيرة والبارزة:



عادت موضة الفساتين بطبعات الورود الكبيرة لا زالت محافظة على مكانتها ضمن خطوط صيحات الأزياء المطبعة بالورود، وجاءت بطبعات الورود الكبيرة والبارزة بتدرجات ألوان فاقعة ومشرقة، مثل الأصفر والأحمر والأخضر وجاءت التصميمات طويلة وفضفاضة ومريحة جدًا لأيام الصيف الحارة وتناسب صاحبات القامة النحيفة، لأنها تبرز الجسم بشكل أضخم. عادت موضة الفساتين بطبعات الورود الكبيرة لا زالت محافظة على مكانتها ضمن خطوط صيحات الأزياء المطبعة بالورود، وجاءت بطبعات الورود الكبيرة والبارزة بتدرجات ألوان فاقعة ومشرقة، مثل الأصفر والأحمر والأخضر وجاءت التصميمات طويلة وفضفاضة ومريحة جدًا لأيام الصيف الحارة وتناسب صاحبات القامة النحيفة، لأنها تبرز الجسم بشكل أضخم.

فساتين ميدي

◄ فساتين ميدي



قدمت الدار فساتين أنيقة بقصة مستقيمة، مزينة بنقشات كثيرة من طبعات الورود والتقليمات البولكا دوت لإطلالة عصرية مميزة.

قدمت الدار فساتين أنيقة بقصة مستقيمة، مزينة بنقشات كثيرة من طبعات الورود والتقليمات البولكا دوت لإطلالة عصرية مميزة.

فساتين محتشمة