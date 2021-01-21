استمرار أعمال الرصف بمنطقة علي أغا بحي ثان طنطا

استمرت أعمال الرصف بمنطقة علي أغا بحي ثان طنطا، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات، حيث تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.من جانبه أوضح الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا أنه جاري تكسير الأسفلت بشارع الإمبابي بالإضافة إلى أعمال فرد الانترلوك بشوارع سلامة حجازي، عجمي السيد وراغب باشا وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ محافظة الغربية، حيث يشهد حي ثان طنطا رصف 153 شارعا ضمن خطة تطوير العشوائيات.