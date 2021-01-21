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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على المتهمين بتهشيم سيارة المستشار محمود رشدان في عابدين

الخميس 21/يناير/2021 - 02:40 م
حبس
حبس
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على المتهمين بتهشيم سيارة المستشار محمود رشدان، أمام محكمة عابدين، عضو اليمين بهيئة محكمة جنايات، التي يترأسها المستشار محمد على مصطفى الفقي، وتم إحالتهم للنيابة.

وتجهر أهالى 3 متهمين أمام محكمة عابدين، صدر حكم ضدهم بالسجن 10 سنوات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وخطف تاجر لسرقته بالإكراه، حيث تعدوا على سيارة العضو اليمين وهشموا الزجاج الأمامي للسيارة، وحضر على الفور إلى محكمة عابدين قيادات مديرية أمن القاهرة، بينهم مساعد مدير الأمن، والعميد حسام حنفي، رئيس قطاع غرب ومأمور ورئيس مباحث قسم شرطة عابدين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي، بمعاقبة سائق ونجار وعاطل بالسجن 10 سنوات، بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وخطف تاجر واحتجازه داخل سيارة لسرقته بالإكراه، حيث صدر الحكم بعضوية المستشار محمود رشدان، وعبد الله سلام.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من "أحمد س" تاجر أفاد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه على يد 3 أشخاص، انتحلوا صفة رجال شرطة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين "محمد ح" و"سعيد د" و"محمد ح" كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث استوقفوا المجنى عليه أثناء سيره في الشارع، بداعي أن بحوزته عملات إسرائيلي، وأنهم رجال مباحث، وخطفوه داخل سيارة واستولوا منه على 10 آلاف جنيه.

تم القبض على المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

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