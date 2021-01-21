قتلت ضرتها حرقا بسبب الغيرة في أطفيح.. تجديد حبس

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس ربة منزل متهمة بقتل ضرتها بسبب الغيرة في أطفيح، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، وقالت إنها قررت إنهاء حياة المجني عليها، بسبب الغيرة منها والخلافات الأسرية، لكونهما تقيمان بشقة واحدة مع زوجهما، وأحضرت جركن بنزين اشترته وخبأته بالشقة فترة زمنية، ثم انتهزت فرصة نوم الضحية بغرفتها بصحبة رضيعها، واعتدت عليها بالضرب، بقطعة حديد على رأسها، حتى سقطت فاقدة الوعي.وأضافت المتهمة عقب القبض عليها، أنها أخرجت ابن المجني عليها الرضيع من الغرفة، ثم سكبت البنزين حول جسد ضرتها، وبأنحاء الغرفة، وأشعلت النار، ثم أغلقت باب الغرفة لمنعها من محاولة الخروج، حتى تأكدت من وفاتها، وأسرعت للاستغاثة بشقيق زوجها، في محاولة لإبعاد الشبهة عن نفسها.وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، بسبب الغيرة منها، والخلافات الأسرية بينهما، لكونهما تقيمان بذات الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.