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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

مصدر يكشف تفاصيل رحيل 4 مستشارين بـ«القابضة للكهرباء».. وحركة تغييرات كبيرة قريبا

الخميس 21/يناير/2021 - 02:38 م
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر
محمود مرعي
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كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر تفاصيل رحيل 4 مستشارين بالشركة والذي من المقرر أن ينتهي التعاقد معهم في 23 يناير الجاري.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن المستشارين الأربعة هم المهندس أحمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء سابقًا، والمهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء سابقا، والمهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء سابقا، والمهندس محمد عبدالعليم رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء سابقا، وتم إبلاغهم الثلاثاء الماضي بعدم التجديد لهم واليوم الخميس هو الأخير لهم بالعمل في الشركة القابضة.

وأشار المصدر إلى أن هناك حركة تغييرات كبيرة في الأيام القادمة متوقع لها أن تشمل مجموعة من قيادات الشركة القابضة ورؤساء شركات التوزيع.

وكان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر قرر في يناير الماضي تعيين الـ٤ رؤساء الشركات السابقين مستشارين في الشركة القابضة للاستفادة من خبرتهم.

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