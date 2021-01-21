بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع مع لجنة البحث العلمي

التقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، بلجنة البحث العلمي بلجنة الأسرة بالإيبارشية البطريركية، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.اتسم اللقاء بالحوار الأبوي والنصح والإرشاد، وقدم غبطته الشكر للقمص الدكتور أوغسطينوس منير، وجميع أعضاء اللجنة على ورقة المشروع المقدمة، والتي تهدف إلى إنشاء معهد كاثوليكي للتنمية الإنسانية وعلوم الأسرة.وأشار الأنبا إبراهيم إسحق إلى أن ورقة المشروع سيتم عرضها ومناقشتها باجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.