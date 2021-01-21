اليمن وهولندا تبحثان التعاون والقضايا المتصلة بالملف الإنساني

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير خارجية الهولندي ستيف بلوك، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا المتصلة بالملف الإنساني وجهود الحكومة لتحقيق السلام في اليمن.وأشاد بن مبارك خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بالعلاقات التاريخية بين اليمن وهولندا، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه هولندا لليمن خاصة في الجانب الإنساني، لافتًا إلى أن الكارثة الإنسانية في اليمن من صنع الإنسان وتقف خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية، موضحًا أن عدم تحميل المجتمع الدولي تلك المليشيا المسؤولية عن المأساة الإنسانية لا يساعد على حل المشكلة بصورة جذرية.من جانبه، قدم وزير الخارجية الهولندي، تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، مؤكدًا التزام بلاده للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية والمساعدة على إيجاد حل سياسي للأزمة.