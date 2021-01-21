غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن وسط مدينة أسوان

تنقطع مياه الشرب بعدة مناطق بمدينة أسوان، نظرًا لإيقاف تشغيل محطة مياه جبل تقوق، وكذلك محطة مياه فريال وقطع المياه عن وسط المدينة بالكامل.حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بالتنسيق مع الشركة الوطنية للمقاولات لتنفيذ، أنه نظرًا لقيام عملية إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش بدءًا من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان الرياضى مع الربط بالمحابس الجديدة، بجانب تنفيذ عملية خطوط انحدار من مقام السيدة نفسية وحتى تقاطع شارع المطار مع السوق السياحي، وهو الأمر الذى سيترتب عليه إيقاف تشغيل محطة مياه جبل تقوق، وكذلك محطة مياه فريال وقطع المياه عن وسط المدينة بالكامل.ويشمل المناطق التالية: (عباس فريد - الكورنيش وحتى أطلس)، بجانب مناطق (شرق البندر بالكامل - الشيخ هارون - خور المحمودية - المسلة - منطقة النفق - منشية النوبة - منطقة صالح حرب - الكسارة - الناصرية وما حولها).وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 22-1-2021 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 23-1-2021.لذا تهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.