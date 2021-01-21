وزير الرياضة: نحارب الفساد بكل قوة ولدينا إدارة مخصصة لتلقي الشكاوى

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تحارب الفساد بكل قوة ولديها إدارة مخصصة لتلقي الشكاوى، وتعمل على الاستجابة لأكثر من 80% من الشكاوى.وأضاف صبحي أن وزارته تخضع للعديد من الأجهزة الرقابية ولا تتستر على فاسد، بل تكون مبادرة للكشف عن الفساد وإحالة العديد من العاملين للنيابتين العامة والإدارية، ونولي هذا الملف أهمية للغاية.وأشار الوزير إلى أن بابه دائمًا مفتوح أمام أي نائب بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الجميع يعمل لصالح المواطن المصري.وعن قانون الرياضة وتعديله، قال أشرف صبحي إنه لا بد وأن يتم هذا الأمر بحكمة نظرًا للظروف الدولية، ومؤكدًا العمل بهدوء في هذا الملف، وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأوليمبية جرى تغيير بعض الأمور.