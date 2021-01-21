البابا فرنسيس: أتمنى أن يعمل بايدن لمجتمع تسوده العدالة والحرية

قال​ ​البابا فرانسيس، بابا ​الفاتيكان، إنه يصلي لأجل أن يوجه الله جهود الرئيس الأمريكي ​جو بايدن،​ لتعزيز التفاهم والمصالحة والسلام في ​الولايات المتحدة​ والعالم​​​​​​، مضيفا في تصريحات له وفقًا لـ"إذاعة الفاتيكان "أتمنى أن يعمل بايدن لمجتمع تسوده العدالة والحرية واحترام الحقوق."ويأتي ذلك بالتزامن مع تسلم الرئيس بايدن مهامه، كالرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، بعد تنصيبه في الساعات الماضية.