مكافحة الأمراض بإفريقيا: القارة ليس لديها إمدادات من الأكسجين لعلاج مرضى كورونا

قال رئيس مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، اليوم الخميس، إن القارة ليس لديها إمدادات كافية من الأكسجين لعلاج جميع المرضى خلال الموجة الثانية من تفشي جائحة كورونا.وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا، جون نكينجاسونج، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "لقد صارت هناك حاجة ماسة للغاية من أجل الحصول على الأكسجين في جميع أنحاء القارة".وأوضح نكينجاسونج أن الدول الإفريقية تحتاج بصورة عاجلة إلى إقامة شراكات دولية، من أجل تعزيز الحصول على إمدادات الأكسجين، مثلما تم القيام به للحصول على المعدات الطبية والأدوية الأخرى الخاصة بعلاج مرضى "كوفيد19-".وفي بيان منفصل، حذر ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، من أن "توفر القدر الكافي من الأكسجين صار يمثل تحديا في بعض الحالات".