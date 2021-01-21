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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

شهود عيان: والد طفلة «التعرية» سائق «توكتوك» سيء السمعة

الخميس 21/يناير/2021 - 02:33 م
جريدة الدستور
إسلام قورة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية فيديو يظهر فيه شخص تجرد من كل مشاعر الأبوة والرحمة، وهو يجرد طفلته الرضيعة من ملابسها بالكامل في هذا الجو البارد، وينهال عليها بالضرب ولولا تدخل الأهالي كان سيضرم بها النار انتقاما من والدتها لأنها تركت المنزل وذهبت إلى منزل والدها.

تواصلت "الدستور"، مع احد شهود العيان، والذي قال أن المتهم يعمل سائق "توكتوك" سئ السمعة بسبب كثره مشاكله مع المحيطين من حوله، كما حكى لنا عن تفاصيل مأساوية وطرق ضغط وتعذيب كان يستخدمها من زوجته، عقب زواجه بأسبوعين بدأ يتحول الى شخص عديم المشاعر، وكان يضرب زوجته باستمرار حتى كانت تفقد الوعى، وأنه هدد زوجته بسلاح أبيض وضعه على رقبتها وجعلها توقع على دفتر إيصالات أمانه ليضمن سيطرته عليها لأنه كان يعلم انها سوف تطلب الطلاق منه، وله العديد من الوقائع وهو يعتدى على زوجته حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على والد زوجته بالضرب

وأضاف شاهد العيان:" أنه منذ 4 أشهر حدثت مشاجرة بينهما وعلى أثرها انهال على زوجته التي تبلغ من العمر 18 سنة بالضرب المبرح، حتى تمكنت من الهرب منه وذهبت إلى أحد الجيران لتستغيث بهم وتحاول الاتصال على والدها، وعندما حضر والدها لأخذها اعترض المتهم طريقه واعتدى عليه بالضرب أيضا، وعضه في خده حيث تظهر آثار العض إلى الآن لكن تدخل الجيران وأنقذوه من بين يديه قبل أن يفتك به.

وتابع أن:"آخرها منذ أيام عندما ذهب ليأخذ الطفلة من والدتها ليأخذها بحجة شراء هدية لها مثلما فعل قبل ذلك فأعطتها له، لتتفاجئ به وهو يجردها من ملابسها بالكامل وينهال عليها بالضرب انتقاما من والدتها لأنها رفضت العودة إليه مره أخري ورفعت عليه قضيه طلاق بسبب معاملته القاسية لها ولطفلتها، كما أنه أيضا رفض الاعتراف بابنته، وادعى أن زوجته كانت تمارس الرذيلة مع آخرين ليحاول تشويه سمعة زوجته فقط للانتقام منها.

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