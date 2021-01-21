المغربي: غرامات مالية على مخالفي الإجراءات الاحترازية بسفاجا

تابعت هدى مغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، أعمال لجنة الضبطية القضائية للتفتيش على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.أوضحت رئيس المدينة، أنه تم توقيع 10 غرامات مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة خلال حملات مرور وتفتيش في الأكمنة والمحلات بموجب قرار منح الضبطية القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأضافت المغربي أن الأجهزة المختصة بالوحدة المحلية قامت بالمرور على المنشآت والمحال لمراقبة الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وفي إطار قرار رئيس الوزراء بتحرير مخالفات للممتنعين عن ارتداء الكمامات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أن الأجهزة التنفيذية في المدينة بدأت، تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، حيث تم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيجري تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.