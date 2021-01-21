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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صادرات اليابان في ديسمبر تسجل أول زيادة سنوية في عامين

الخميس 21/يناير/2021 - 02:38 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشفت بيانات حكومية أن الصادرات اليابانية ارتفعت لأول مرة خلال عامين في ديسمبر مدفوعة بشحنات إلى الصين، مما يوفر بارقة أمل لصناع القرار الذين يعولون على انتعاش تقوده الصادرات وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقد يخفف تعافي الصادرات خطر وقوع ركود آخر بعد فترة انتعاش، فيما من المتوقع أن يحدث بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة المالية المقبلة في مراجعته لسعر الفائدة المنتهية اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير.

وكشفت بيانات وزارة المالية، اليوم الخميس، أن الصادرات اليابانية زادت اثنين بالمئة في ديسمبر على أساس سنوي، وهو ما يقل على نحو طفيف عن زيادة 2.4 بالمئة توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، لكنه يمثل ارتفاعا مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2 بالمئة في الشهر السابق.

وهذه أول زيادة على أساس سنوي منذ نوفمبر 2018.

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