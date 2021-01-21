«البناء والأخشاب» تنشئ وحدة داخل النقابة لمواجهة الفساد

اتخذت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، خطوات جادة لتفعيل دور اللجان النقابية في مواجهة الفساد، ومنها إنشاء وحدة داخل النقابة لمواجهة الفساد باعتبارها أحد آليات النقابة العامة في تفعيل دور لجانها النقابية في هذا الشأن.جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب اليوم، بعنوان (النقابات العمالية.. أحد آليات مكافحة الفساد ) بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، ورؤساء اللجان النقابية بمختلف الشركات التابعة.وأكد عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب خلال ورشة العمل على أهمية مشاركة اللجان النقابية في محاربة الفساد داخل المجتمع، ومساندة الدولة، لافتا إلى وجود علاقة عكسية بين الفساد والنمو، قائلا كلما زاد الفساد انخفض النمو والعكس أيضا.وقال الجمل، إن إنشاء وحدة لمواجهة الفساد بالنقابة يؤدي إلى خلق ثقافة عمالية ومجتمعية رافضة للفساد وتعمل على دعم قدرات أجهزة الدولة من خلال إشراك المجتمع المدني وتواصله مع الأجهزة المعنية.وأضاف أن النقابات العمالية من أهم أدوات محاربة الفساد، وأن لجانها وقواعدها العمالية في المنشآت ترمومتر راصد للفساد ومواجه له، فهي المدافع عن حقوق ومكتسبات العمال والراصد للأداء ولا تسمح بالتلاعب أو التجاوز، ولهذا يقع عليها عبء كبير في دعم الدولة والإبلاغ عن أي شبهة فساد.وأوضح أن كل لجنة نقابية بمثابة إدارة منفصلة كل في قطاعه، وحامي للمجتمع من الفساد من خلال الإبلاغ عما يصل إليه من شبهات مدعما بالمستندات.وأوصى المشاركون بورشة العمل بإعداد أوراق عمل بشأن الحلول المقترحة لحل مشاكل الشركات من وجهة نظر اللجان النقابية، تفعيلا لنصوص قانون المنظمات النقابية العمالية، ومنها إنشاء وحدة لمواجهة الفساد كأحد آليات النقابة العامة في تفعيل دور اللجان النقابية في هذا الشأن، ودورية انعقاد ورشة العمل لمكافحة الفساد مع دعوة الجهات المعنية كالرقابة الإدارية والأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات للمشاركة في أعمال ورش العمل والندوات الخاصة بمكافحة الفساد.