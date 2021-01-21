صبحي: 1.3 مليار جنيه مساهمات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن المبالغ المالية التي تم ضخها في مجال دعم منظومة الشباب والرياضة من قبل القطاع الخاص وبعيدا عن الموازنة العامة للدولة.وقال صبحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن القطاع الخاص وبعض رجال الأعمال شاركوا بما يبلغ مليار و328 مليون جنيه للعمل على تطوير وتحديث منظومة الشباب، ومعظم تلك المبالغ كانت لإنشاء أو تطوير وتحديث حمامات السباحة.