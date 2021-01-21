محافظ أسوان: 10 جلسات استماع لأهالي القرى المستهدفة بـ«حياة كريمة»

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بعقد جلسات استماع لعرض الخطط التنموية على ممثلي أهالي القرى المستهدفة بحضور مسئولي القطاعات التنفيذية ووحدة "حياة كريمة" ورؤساء الوحدات المحلية والقروية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الوقوف على المطالب والاحتياجات الجماهيرية المختلفة.وأشار عطية إلى أنه تم عقد 10 جلسات استماع لمطالب واحتياجات المواطنين في القرى الأم، على أن يتوالى تدريجيًا عقد جلسات الاستماع بكافة القرى الأخرى في حضور مسئولي 12 قطاعا تنفيذيا للبنية التحتية والخدمات.ومن جهته، أوضح نائب المحافظ أحمد شعبان، أن جلسات الاستماع لها العديد من النتائج الإيجابية لما تقدمه من تحقيق التلاحم المباشر بين المسئولين بالقطاعات التحتية ولخدمية المختلفة والمواطنين بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.وتابع، أنه خلال هذه الجلسات يتم الرد على كافة الاستفسارات التي يعرضها الأهالي بعد عرض مشروعات القطاعات المخطط تنفيذها والتي تتم بواسطة الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء والطرق والغاز الطبيعي والصحة والطب البيطري والتعليم والتموين والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، بجانب دعم الوحدات المحلية في أعمال التطوير والتجميل ورفع المخلفات ووحدات الإطفاء.وأشار أحمد شعبان إلى أنه يتم عرض نتائج هذه الجلسات على محافظ أسوان، علاوة على التنسيق مع الدكتور ولاء جاد، المدير التنفيذي لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، لرفع نتائجها أولًا بأول إلى المستوى الأعلى حتى يتسنى تلبيتها بالشكل المطلوب في صورة مشروعات خدمية متنوعة.