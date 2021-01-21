أشرف صبحي: نموذج عادل إمام فى التجربة الدنماركية موجود على أرض الواقع

قال الوزير أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضية، إن وزير الشباب عين 5 نواب للوزير من الشباب، كل واحد منهم له ملف معين يعمل عليه ومفعل بشكل كبير، مشيرا إلى أنه منحاز بشكل كبير جدا للشباب.وأضاف فى تعقيبه على كلمات النواب: "أنا فلاح من الشرقية ومش من الأحياء الراقية وأحس بمشاكل القرى والشباب، وبمشاكل مراكز الشباب ولدينا أكثر من 4333 مركز شباب.واعترف الوزير بأن نموذج عادل إمام في التجربة الدنماركية موجود على أرض الواقع.. وقال أنا بالفعل زرت مراكز شباب ووجدتها مغلقة واتخذنا الإجراءات القانونية المناسبة.وأضاف الوزير" للحق مفيش نائب جه للوزارة بطلب شخصي ولكن الجميع يعمل لصالح الشباب، ونحن مع النواب في طلباتهم ولكن نحتاج إلى إمكانيات كبيرة في الموازنة العامة، ومع أن البرلمان ساعد الوزارة في إضافة مخصصات ولكن حجم الطلب أكثر من الإمكانيات لدعم منظومة الشباب.جاء ذلك خلال تعقيب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقد الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي.