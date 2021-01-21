الصين تخطط لتوقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة

أعلنت الصين اليوم الخميس، عن أنها تعتزم توسيع شبكتها للتجارة الحرة، وترغب في توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائها التجاريين؛ لتعزيز التجارة والاستثمار الحر والمربح للجميع.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ"- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الوزارة- إن "الصين ستعزز محادثات منطقة التجارة الحرة بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ومحادثات التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، ومع إسرائيل والنرويج، إلى جانب أنها تدرس بنشاط الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ".وأضاف فنغ "في الوقت نفسه، ستكثف الصين الجهود لتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة الحالية، وتخفيف المزيد من الإجراءات الخاصة بالوصول إلى السوق في قطاعات تجارة واستثمارات الخدمات في البلاد، وتعزيز المحادثات حول الاقتصاد الرقمي وحماية البيئة".وتابع فنغ أن عملية التصديق على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تمضي كما هو متوقع، وتهدف الصين إلى استكمالها خلال فترة ستة أشهر.