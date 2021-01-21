هشام عباس يعود للرومانسية بـ«هتعمل إيه» (فيديو)

طرح الفنان هشام عباس أحدث أغانيه، والتي تحمل عنوان "هتعمل إيه"، والتي يعود بها إلى الرومانسية من جديد.أغنية "هتعمل إيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم ومن إنتاج شركة "مزيكا"، وتم طرح الأغنية على "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية.كلمات الأغنية تقول "هتعمل إيه فى واحد كل أمله إنه يكون يوم ليك.. واحد كل ما يفكر يفكر فيك.. وعارف إن أحلامه حاتكمل بيك".يذكر أن هشام عباس حريص دائما على تقديم أشكال غنائية مختلفة، معتبرا أن هذه الأغنية برومانسيتها تجعل المستمع يفصل عن مشاكل الواقع الذى نعيش فيه.