«تمامًا كما كنت وحدي».. ديوان جديد للشاعر حاتم الجديبا

صدر مؤخرًا عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر ديوان الشاعر حاتم الجديبا المعنون بـ "تمامًا كما كنت وحدي"، جاء إهداء الكتاب إلى الروح التي اعتصرها البرد فأغرقتها في محيطهِ، ثم انتشلها الدفء بحنانهِ.احتوى الكتاب على مجموعة من القصائد المميزة، ففي تضاعيف بهذا الديوان – بحسب الناقد فواز اللعبون - " شاعر يتأمل، ويستلهم من معاناته حكايات، ويقف على مشارف الحياة حاكيًا للعابرين ما رآه في أول المسير، ثمَّ يعاود الإيغال في دروبها بعزيمة متجددة، وإرادة متوقدة.هو شاعر يجيد العزف على وتر الذات، ويبدع في مراقصة الشجن، وتحتشد له جماهير من نخب المعاني والكلمات في مجالس راقية حافلة بالبوح.أراه شاعرًا يحتفي بالأصالة، ويراعي التجديد، ويجيد المزاوجة الواعية بينهما، وبذلك اجتمعت له نصوص رصينة، ولوحات جميلة تستوقف الناظرين.قادم مشرق ينتظر هذا الشاعر الجميل، وتجربته الشعرية ليست جديدة، غير أنه شاعر يتجدد كل يوم".