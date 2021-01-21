وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده الحكومة السودانية

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك رابد، أن السودان يمر بلحظة حاسمة في تاريخه، وأن بلاده تفخر بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ودعم رئيس وزرائه، الدكتور عبدالله حمدوك، في قيادة الانتقال نحو الحرية والسلام والعدالة؛ وذلك خلال زيارته الرسمية للسودان في أول زيارة خارجية له في العام 2021.وذكرت السفارة البريطانية في السودان، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المباحثات السودانية البريطانية تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها ودعم الانتقال السياسي السلمي في البلاد، موضحة أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يزور الخرطوم؛ لإبراز دعم المملكة المتحدة للانتقال الديمقراطي والحكومة المدنية في أول زيارة من نوعها للسودان منذ أكثر من عقد.وكان دومينيك راب قد وصل إلى الخرطوم، مساء أمس الأربعاء، في زيارة رسمية للسودان، حيث يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية السوداني المُكلف، عمر قمر الدين، ووزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالبارئ، وعددا من منظمات المجتمع المدني.