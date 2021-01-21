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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

البرلمان العربي يدعو الدول العربية لاعتماد مشروع مصر لحماية المرأة من كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 02:26 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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ناقش مكتب البرلمان العربي برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي، تداعيات جائحة كورونا على المرأة العربية، وكذلك الجهود المخلصة التي تقوم بها المرأة العربية في مواجهة هذه الأزمة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر.

وأشاد مكتب البرلمان العربي بالجهود العظيمة والمخلصة التي تقوم بها المرأة العربية في مواجهة جائحة كورونا، لكونها تأتي في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الأزمة، لاسيما وأن الغالبية العظمى من الكوادر الطبية، وخاصة فئة التمريض، هم من النساء والفتيات.

ودعا البرلمان العربي المؤسسات المعنية في الدول العربية إلى ضرورة مساندة ودعم المرأة العربية وتحديد الإحتياجات الخاصة بها، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها في ظل هذه الأزمة، التي تزيد من أعبائها الأسرية والاجتماعية والاقتصادية.

وثمن البرلمان العربي الجهود الكبيرة التي قامت بها مصر، من خلال وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي للمرأة ونجاحهما في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع قرار غير مسبوق تقدمت به مصر حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية.

كما دعا الدول العربية إلى العمل بمقررات هذا القرار، الذي يقدم رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها جائحة كورونا على حقوق المرأة العربية.

وشدد على أهمية تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة بين الدول العربية من أجل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على النساء والفتيات، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات اعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.

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