القاهرة تسجل 9 درجات.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة ليلًا، مع ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس باردًا ليلًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وأوضح الخبراء أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي على سطح الأرض، يتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 19 09الإسكندرية 18 11وادى النطرون 18 11طنطا 18 09شبين الكوم 19 09دمنهور 18 11بلطيم 18 11مطروح 17 10السلوم 16 06سيوة 17 05بورسعيد 18 11دمياط 18 11الزقازيق 19 09المنصورة 18 10الاسماعيلية 19 10السويس 19 10العريش 17 09رفح 17 09رأس سدر 20 09نخل 15 04نويبع 19 12طابا 17 10كاترين 12 00الطور 20 10شرم الشيخ 21 12الغردقة 20 12مرسى علم 20 13الفيوم 18 05بنى سويف 18 05المنيا 19 04أسيوط 18 05سوهاج 21 06قنا 22 08الأقصر 23 08أسوان 25 09إدفو 22 09أبوسمبل 25 09الوادى الجديد 20 07شلاتين 25 15أبو رماد 24 15حلايب 24 16رأس حدربة 23 16