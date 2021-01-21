المجر تسجل لقاح «سبوتنيك V» ضد كورونا للاستخدام الطارئ

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن المجر باتت أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي، التي تسجل لقاح "سبوتنيك V" على أراضيها.وذكر بيان للصندوق الروسي، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا من قبل المعهد المجري لعلم الأدوية والتغذية.وأضاف البيان أن هذا التسجيل جرى في المجر كجزء من ترخيص الاستخدام الطارئ بناءً على بيانات من التجارب السريرية لـ"سبوتنيك V" في روسيا وتقييم شامل للعقار بواسطة خبراء مجريين.يُذكر أنه تم تسجيل هذا اللقاح الروسي في وقت سابق في الأرجنتين وبوليفيا وصربيا والجزائر والإمارات وفلسطين وفنزويلا وباراجواي وتركمانستان للاستخدام الطارئ أيضًا.ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" هو أول دواء مسجل في العالم للوقاية من وباء "كوفيد- 19"، والذي جرى تطويره في مركز "غامالي" الروسي للأبحاث الخاصة بالأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار الروسي.وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بهذا اللقاح فعالية كبيرة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على مرتين بفاصل 21 يومًا.