السادات: وزارة الرياضة تعترض على إقامة مراكز الشباب بقرى تلا

قال النائب كريم طلعت السادات، إن وزارة الشباب والرياضة تعترض على إقامة مراكز الشباب بقرى مركز تلا، مشيرا إلى أن الأهالي على استعداد لشراء الأراضي لإقامة مراكز الشباب، ولكن الوزارة ترفض ذلك.وأضاف النائب أن هناك إهمال متعمد في منظومة الشباب وعدم رقابة، ضاربا مثلا بمركز شباب تلا.. وقال: أصبح مركز الشباب كافيهات ومحلات بلا نادي.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار حنفي جبالي، وفي رد النائب علي بيان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.