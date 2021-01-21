محافظ الغربية يتفقد محطة إنتاج «البيض» بقرية كفرالشيخ سليم

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع محطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم، حيث تابع وصول المعدات الخاصة بعنبرين للتربية وعنبرين للإنتاج، كما تابع وضع الطبقة الخرسانية في 3 عنابر أخرى وتركيب الحوائط العازلة بعنبرين آخرين، وأشاد المحافظ بسرعة الانتهاء من تركيب الهياكل المعدنية بجميع العنابر والبالغ عددها 8 عنابر، 2 لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط.وأوضح محافظ الغربية أن هذا المشروع سيكون له الأثر الواضح في زيادة إنتاج بيض المائدة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كل المشروعات بشكل يومي من خلال الجولات المستمرة للتأكد من تنفيذ المخطط الزمني والالتزام بكل المعايير المتفق عليها مع الشركات.