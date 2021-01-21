6204 إصابات و93 حالة وفاة بكورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الخميس، عن تسجيل 6204 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و348 ألفًا و520 حالة.وأضافت لاري، في بيان أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 57 ألفًا و150 حالة؛ عقب تسجيل 93 حالة وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الحالات الحرجة التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات ووحدات العناية المركزة بلغت حتى الآن 4 آلاف و168 حالة على مستوى البلاد.