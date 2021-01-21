«سويلم» يطالب بعدم تجاهل النواب فى حضور الأحداث الرياضية الكبرى

طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، بعدم تجاهل النواب في حضور الأحداث الرياضية الكبرى على أرض مصر، مضيفًا أنه يجب أن يكون ممثلو الشعب في ظل جائحة كورونا على رأس الحضور في كل الفعاليات.كما طالب النائب بسرعة العمل على تعديل قانون الرياضية، بحيث تكون الوزارة هى المهيمنة على الرياضة المصرية لأن قانون الرياضة الحالي سحب اختصاصات وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأوليمبية ولا بد من تصحيح الأوضاع.ومن جهة أخرى، قال النائب إن ملاعب الكرة بمراكز الشباب تحتاج إلى صيانة بسرعة لعدم إهدار المال العام.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفى جبالى، وفي رد النائب علي بيان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي.