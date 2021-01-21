برلماني ينتقد ضعف التطوير فى المراكز الشبابية على مستوى المحافظات

انتقد النائب أحمد فرغل، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضعف التطوير في المراكز الشبابية على مستوى المحافظات وكذلك الأندية.وحذر فرغل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت إلقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بيانًا حول أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020، من اختفاء بعض الأندية بقوله: النادي المصري البورسعيدي قالوا إن هناك شرخًا بأحد جدران مدرجاته، ومع ذلك لم يطور منذ عامين والشعب البورسعيدي يرفض هدم الاستاد، ونشعر أن هناك مؤامرة لهدم استاد النادي المصري"، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بحذف كلمة مؤامرة من المضبطة.وقال فرغل في كلمته: "في ظل هذا الوضع فإننا سنجد اختفاء كثير من الأندية خلال الـ3 سنوات القادمة، مثل المصري والاتحاد والإسماعيلي، ولن تبقى إلا أندية الشركات".من جانبه شدد النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على أهمية غرس حب الرياضة في نفوس الشباب، مضيفًا: جيوش العالم تعتمد على الكفاءة البدنية في إعداد أفرادها المقاتلين، وإذا أردنا شبابًا أصحاء أقوياء لا يتعاطون المخدرات، فعلينا بالتركيز على المراكز الشبابية.انتقد النائب أحمد العرجاوي، سياسة الدمج بين المراكز الشبابية والتي وصفها بـ"الخاطئة"، مضيفًا: "لسنا دولتين لتتخذ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والوزارة قرارات منفردة، في ظل غياب التنسيق فيما بينهما، مما أدى إلي خروج الشباب للشارع، لا سيما في غياب الملاعب بينما نعاني من مشاكل الإرهاب، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود"