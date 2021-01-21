فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمحافظة دمياط، خريطة فصل التيار الكهربي بالمحافظة خلال الأسبوع القادم ابتداءً من يوم السبت وحتى يوم الخميس.وأوضحت الشركة في بيان لها أنه سيتم فصل التيار الكهربي لأعمال الصيانة والإحلال والتجديد وتحسين الأداء للشبكات خلال الفترة المذكورة.يذكر أنه سيتم فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة في قرى ومراكز ومدن محافظة دمياط خلال فترة 7 أيام.