المصيلحى: ربط قواعد بيانات مكاتب السجل التجاري لتسهيل الحصول على الخدمات

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة.يأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وفى إطار تيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة، برفقة المهندس وليد محمد رسمي رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الدولة والإنتاج الحربى.وصرح الدكتور على المصيلحي فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة يعمل على تقليل مدة تقديم الخدمة للمتعاملين، ومدة إنهاء الخدمة للعميل المستكمل أوراقه تتراوح بين 10 حتى 20 دقيقة.ولفت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية انتهى من ربط كل قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ فى عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمى، وتعزيز الشمول المالي، كما تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطومةً مكاتب السجل بجانب رفع مستوى التدريب لدى العاملين، وتبسيط الإجراءات فى إطار خطة الوزارة لتطوير مكاتب السجل التجارى وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.وأعلن عن تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني للحصول على خدمات السجل التجارى من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإلكترونى لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التى يريدها قبل التوجه إلى مكتب السجل التجارى للحصول على الخدمة، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه إلى مكتب السجل، وأيضًا الوقت المحدد له للتواجد داخل المكتب.من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مكتب السجل التجارى بمنطقة شمال القاهرة يعمل وفقًا لأحدث التكنولوجيا، ويضم 5 شبابيك لاستقبال العملاء وتخصيص ساحة انتظار داخل المكتب لانتظار العملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، وحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وأن متوسط عدد المعاملات داخل المكتب تتراوح من 200 إلى 220 معاملة يوميًا، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كل الخدمات الخاصة بالسجل التجارى، كما أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألفًا إلى 250 ألف معاملة شهريًا.وأكد أيضًا تفعيل 4 خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية حاليًا، وهي خدمات "الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، مستخرج رسمى"، فى إطار تيسير الحصول على الخدمات، كما أن الجهاز يستهدف خلال النصف الأول من العام الجارى 2021 تقديم أكثر من 80% من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلكترونيًا.وأشار إلى أن خدمة الحجز الالكتروني للحصول على خدمات السجل التجارى تسهم فى إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الإلكترونية للجهاز مزايا عديدة، من أهمها منع تكدس العملاء في أوقات معينة خلال يوم العمل والقضاء على ما يسمى وقت الذروة، وذلك بتوزيع العملاء بشكل منتظم على مدار اليوم، وأيضًا توفير وقت العملاء بتحديد وقت محدد لتقديم الخدمة بدلًا من قضاء أوقات طويلة في انتظار الحصول عليها، بجانب تحقيق البيئة الآمنة صحيًا واللازمة للتباعد المطلوب بين المواطنين، وذلك بتقليل أوقات الانتظار مع منع وجود عملاء أكبر من الطاقة الاستيعابية لعدد المعاملات اليومية.وأشار إلى أنه يمكن الحصول على تلك الخدمة مجانًا من خلال التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الإنترنت ‏WWW.ITDA.GOV.EGCRA، ويتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله ثم اختيار الخدمة أو الخدمات المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجاري من قيود جديدة، او تجديدات، أو تعديلات أو الحصول على محررات رسمية من ذلك، وبعد القيام بتأكيد طلب حجز معاملة يقوم النظام تلقائيًا بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة أو خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب إليه العميل وفقًا لرغبته.