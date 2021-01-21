بأقل التكاليف.. طريقة عمل لوشن الصبار والفانيليا لمقاومة جفاف الشتاء

◄ وصفة لوشن الصبار

المكونات:

طريقة التحضير:

◄ وصفة لوشن الفانيليا

المكونات:

الطريقة:

الترطيب هو أهم خطوة للعناية بالبشرة في الشتاء، فمع انخفاض درجات الحرارة، تزداد فرص إصابة البشرة بالجفاف نتيجة لمواجهة عوامل الطقس البارد والهواء الجاف.ونقدم لكي طرق صنع لوشن الجسم في المنزل لحماية بشرتكِ من الجفاف خاصة في فصل الشتاء، للحفاظ على ترطيبها بعمق، والسر هو استخدام لوشن الجسم المرطب والغني بكافة العناصر التي تحتاجها بشرتك.- 100 جرام زبدة الكاكاو أو الفازلين.- 50 جرام من زيت جوز الهند.- ملعقة من خلاصة الصبار الطبيعي.- ملعقة من زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا.- 10 قطرات من الزيت العطري المفضلعلى نار هادئة يتم إذابة زبدة الكاكاو أو الفازلين، مع زيت جوز الهند في حمام مائي، ترفع المكونات من فوق النار ويضاف إليها خلاصة الصبار وزيت اللوز والزيت العطري.- 100 جرام من شمع العسل أو الفازلين.- 100 جرام من زيت جوز الهند.- محتويات 4 كبسولات من فيتامين E.- قطرات من خلاصة الفانيليا السائلة.توضع المكونات في وعاء، ويوضع في حمام مائي ساخن حتى تذوب المكونات تمامًا وتتجانس، ويحفظ اللوشن في برطمان زجاجي ويستخدم عند الحاجة.