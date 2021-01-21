رئيس البرلمان يعلن ضوابط إعطاء الكلمة فى الجلسة

أعلن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن مجموعة من الضوابط تتعلق بإعطاء الكلمة خلال الجلسة العامة.وقال خلال جلسة الاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى عن الموقف التنفيذي لبرنامج وزارته: "من فات دوره وكان خارج القاعة لن نعطيه الكلمة وعليكم البقاء فى القاعة لحين النداء على اسم النواب لإلقاء كلمتهم في الجلسة العامة".كما طالب رئيس البرلمان، النواب بعدم التوافد على المنصة أثناء الجلسة العامة، وإنما إرسال رسائلهم مباشرة للأمانة العامة للمجلس.