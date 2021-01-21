رشا بن معاوية تفاجئ جمهورها فى «الدايرة».. وإشادات واسعة بدورها

فاجأت الفنانة رشا بن معاوية، جمهورها فى مسلسل «الدايرة»، والمعروض حاليا على شاشة الحياة، حيث تألقت في دور "سماح" الذى تقدمه فى المسلسل، إذ تعيش قصة حب من طرف واحد، واستطاعت أن تمسك بمفردات الشخصية وقدمتها بحرفية فى كل المشاهد ومنها المشاهد التى جمعتها بالفنانة إيمان العاصي، وهي الصديقة المقربة لها ضمن الأحداث.ولفتت رشا الانتباه خلال المسلسل بتجسيدها شخصية سماح، وأثبتت تألقها خلال حلقات المسلسل الذى يدور في إطار اجتماعي رومانسي، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من الجمهور للإشادة بها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.مسلسل "الدايرة" يضم نخبة من النجوم هم الفنان أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، محمد علاء، أماني كمال، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، مي القاضي، إسلام جمال وغيرهم من النجوم وهو سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.وكانت رشا بن معاوية قد أثبتت تواجدها فى الدراما المصرية عبر مسلسل أبوجبل مع النجم مصطفى شعبان، حيث استطاعت لفت الأنظار إلى موهبتها خلال أدائها الرائع في المسلسل، كما تألقت أيضًا في مسلسل بخط الإيد مع النجم أحمد رزق.