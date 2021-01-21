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محافظات

بـ 16 مليون و900 ألف جنيه.. استكمال تطوير طريق العشة بالزقازيق

الخميس 21/يناير/2021 - 02:05 م
تطوير طريق العشة
تطوير طريق العشة بالزقازيق
سارة الوردانى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال رصف وتطوير طريق العشة، والذي يربط بين طريق كفر أبو حسين وصولًا لشارع الشهيد الطيار بطول 1.2 كم، وبتكلفة مالية 6 مليون و900 ألف جنيه ليمثل محورًا مروريًا جديدًا يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، ويأتي تنفيذًا لخطة تطوير وجميل مدينة الزقازيق لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

و استمع محافظ الشرقية إلى شرح تفصيلي من المهندس احمد فوزي، مدير مديرية الطرق، عن مراحل تنفيذ المشروع والتي بدأت بأعمال تغطيه مسافة 1.2 كم بعدد 2 ماسورة بقطر 1.5 م بتكلفة إجمالية 6 مليون و900 ألف جنيه كمرحلة أول، ويجري استكمال الأعمال اللازمة لوضع طبقه الأساس تمهيدًا لأعمال الرصف ليصبح طريقا موازيًا لطريق الاحرار، حيث أنه سيربط ما بين طريق كفر محمد حسين وشارع الشهيد الطيار، كما يربط ما بين طريق الأحرار وشارع المعهد الديني ليمثل محورًا مروريًا جديدًا يساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة المرورية علي طريق الأحرار المؤدي الي كوبري الصدر وطريق بلبيس- القاهرة الصحراوي.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد الأعمال المنتهية (المرحلة الأولى ) لرصف وتطوير شارع الشهيد طيار، بطول 400 متر وبتكلفة 4 مليون جنيه للتأكد من تهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أضاف المحافظ أن المحافظة قامت بوضع خطة لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء وإعادة رصف الشوارع الجانبية والضيقة التي يقل عرضها عن 3 أمتار ببلاط الإنترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أن شارع الشهيد طيار يمثل محورا مروريا جديدا يربط بين منطقة الأحرار وشارع المعهد الديني باتجاه طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ويساهم في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، مشيرًا إلى أنه تم البدء في إجراءات الطرح والترسية لرصف الجزي المتبقي من الشارع بمسافة 700 متر وعرض 11 متر ليتم بذلك استكمال أعمال رصف الشارع بطول 1100 متر وعرض 11 متر وبتكلفة تصل إلى 10 مليون جنيه.

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