267 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 267 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 23 ألفا و909 حالات.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته الإذاعة السنغالية- أنه تم شفاء 186 حالة؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 19916 شخصا.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 552 حالة، وذلك بعد تسجيل وفاة 6 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.