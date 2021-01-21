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سياسي

عضو بالشيوخ يلتقى محافظ الشرقية لبحث أجندته التشريعية بالمجلس

الخميس 21/يناير/2021 - 02:05 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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التقى الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بالدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضمن لقاءاته بالمحافظين والمسئولين لوضع أجندته التشريعية في مجلس الشيوخ، وأيضَا للتعرف على المشكلات التشريعية في القوانين التى تعيق عمل المحافظين ومن ثم العمل على حلها لخدمة المواطنين وتسيهل عمل المسئولين.

ورحب الدكتور ممدوح غراب بزيارة عضو مجلس الشيوخ للمحافظة، مشيدًا بالتمثيل الكبير للشباب في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن تلك الجولات تتيح الفرصة للنائب للمس العمل عن قرب في المحليات لتمكنه من صياغة أجندة تشريعية نابعة من أرض الواقع، لافتًا بأن الشباب حاليًا في المواقع القيادية جاء بفكر جديد وسيكون له دور هام في الفترة القادمة.

ووجه محافظ الشرقية أثناء الزيارة إدارة المرور بتكثيف شن حملاتها المتواصلة على ميادين الزقازيق، مؤكدًا أن أكثر المشكلات التى تؤرق المسئول والمواطن بالشرقية انتشار التوك توك وبالأخص في شوارع الزقازيق عاصمة المحافظة، لافتًا إلى أنه حتى الآن منذ توليه منصبه صادر أكثر من 9 آلاف توك توك وهو رقم كبير في عامين ونصف.

وشدد غراب، على أهمية وضع الجانب التشريعي المحليات على أولوية أجندته، مؤكدًا أنه توجد حتى الآن قوانين عقوبتها 25 قرشا فيتمكن المواطن من دفعها بسهولة كغرامة مقررة في القانون، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بشقين الأول تعديل القوانين من الجانب من التشريعي والشق الآخر هو تطبيقه، مثلا أزمة التوك توك المنتشرة بكثرة في أغلب المحافظات يجب وقف استيراد التوك توك واستبداله بالسيارات "الفان"، لكن الأمر يتم عكس ذلك فمازال التوك توك حتى الآن يتم استيراده والسلطات التنفيذية تصادر تلك الآلة، مطالبًا بضرورة تجريمها في عواصم المحافظات.

وفيما يتعلق بطلبات التصالح المقدمة فى مخالفات البناء التى استقبلتها المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بالقرى حتى الآن، أعلن محافظ الشرقية أنها تجاوزت 237 ألف طلب، مشيدًا بإقبال المواطنين ورغبتهم فى التصالح وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون، مؤكدًا أن المحافظة بها 509 قرى بحاجة لنظرة بقوانين المحليات بالتحديد من الجانب التشريعي لإنهاء العديد من مشكلاتها.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أنه يولى اهتماما خاصا بالمحافظات، وسيقوم بوضع أجندته التشريعية بناء على ما ذكره السادة المحافظين خلال جولاته للتعرف على أبرز المشكلات التى تعيق عملهم من الناحية التشريعية، مؤكدًا أن العمل على تعديل قوانين المحليات أولوية عمله في مجلس الشيوخ في الفترة المقبلة، مشيدًا بمحافظ الشرقية بأستاذ جامعي ورئيس جامعة سابق اقتحم العمل الميداني وأثبت كفاءة كبيرة في إدارة المحافظة.

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