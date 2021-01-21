العراق يوقع اتفاقًا مع شركة إماراتية لبناء مصفاة بطاقة 100 ألف برميل نفط يوميًا

وقعت وزارة النفط العراقية اتفاقا أوليا مع شركة الأوسط للخدمات المحدودة الإماراتية لبناء مصفاة ذي قار لتكرير النفط الخام في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.وقال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن "وزارة النفط وقعت اتفاقا مبدئيا أوليا لمشروع بناء مصفاة ذي قار الاستثماري، لتكرير النفط الخام بطاقة 100 ألف برميل يوميا".وأكد حامد يونس، وكيل وزارة النفط، أن الاتفاق خطوة مهمة نحو الأمام في مجال تطوير نشاط التصفية في العراق، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لتوقيع العقد الاستثماري النهائي لمشروع مصفى ذي قار بطاقة 100 ألف برميل باليوم.وذكر أن المشروع بحاجة إلى "دعم رئاسة الوزراء للمضي به وتشجيع الاستثمار في قطاع التصفية، وأن المشروع سوف يسهم في زيادة ورفع معدلات الطاقة الإنتاجية للمشتقات النفطية والوقود للاستخدامات المختلفة، فضلا عن توفير فرص العمل لأبناء المحافظة".