الإمارات تدين بشدة التفجيرين الإرهابيين في بغداد

أدانت دولة الإمارات، اليوم الخميس، بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا سوقا في العاصمة العراقية بغداد، وأديا إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.