محمد بن زايد يوجه رسالة إلى بايدن بعد تنصيبه رئيسا لأمريكا

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وتوليه مهام منصبه رسميًا بالبيت الأبيض، أعرب خلالها عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وأبوظبي.وقال "بن زايد" في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء.. ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى الرئيس جو بايدن، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن تطلعه لتوطيد علاقات الشراكة المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة العمل المشترك لتخطي التحديات الماثلة مثل الأوضاع الصحية في العالم والتغير المناخي ومكافحة التطرف العنيف.وأشار إلى أن "قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها شرف العمل، عن قرب مع الرئيس جو بايدن لفترات طويلة إبان خدمته في مجلس الشيوخ الأمريكي وكنائب لرئيس الولايات المتحدة".