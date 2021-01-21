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مصر

«الزراعة» توضح خطة مواجهة تأثير الشبورة والصقيع على الزراعات

الخميس 21/يناير/2021 - 02:00 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، رئيس قسم بحوث الأرصاد الجوية الزراعية بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزارة الزراعة، إن مصر تعرضت في الفترة الأخيرة إلى موجة طويله نوعا ما بظاهرة الشبورة المائية تبعها خسائر في القطاع الزراعي، خاصة بعض المزارعين غير المهتمين بمتابعة النشرات الجوية الزراعية وما تحمله من توصيات للمزارعين كل على حسب منطقته ومحصوله.

وأضاف أبوالمعاطي، في تصريحات الخميس، أن الزراعة المصرية وقعت بين منخفضين، شبورة تارة وما تبعها من ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية، وتصل إلى ماء حرعلى أسطح النباتات لا تنقشع إلا في أوقات الظهيرة، ويعاود الماء التساقط أو الترسيب على أسطح النباتات في فترات المساء أي قبل حلول الليل، وبالتالي تظل الورقة مبللة لفترات طويلة.

وأوضح رئيس قسم الأرصاد الجوية، أن ذلك يترك أثرا كبيرا على النبات، حيث تتأثر وظائفها من عمليات النتح وفقد الماء من الأوراق وتعويض ذلك بالامتصاص من التربة وما يحمله من ماء ومغذيات، ما يؤثر في النهاية على صحة النبات.

وأشار أبوالمعاطي، إلى أن الضرر الأكبر هو تعرض النباتات للإصابة بالأمراض الفطرية والبكتيرية وزيادة معدل الإصابة بالآفات، والمنخفض الأخر وهو انخفاض درجات الحرارة في الفترة الأخيرة بدرجة ملحوظة.

وشدد على أنه يجب التنبيه والتوجيه على أن النبات قد تخطى مطبا صعبا وهو تعرضه ووقوعه تحت إجهاد كبير متمثل في الشبورة المائية وما صاحبها وايضا انخفاض درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار البرامج السمادية المقررة وإضافة بعض المركبات التي تعوض تلك الإجهادات والتصدي لها في فترة مبكرة قبل حدوث مشاكل للمزروعات.

ولفت أبوالمعاطي، إلى أهمية العناية بعملية الري وخاصة قبل حدوث الصقيع أو انخفاض درجات الحرارة، حيث تعمل على حركة العناصر داخل النبات وبالتالي تعمل على تدفئته وكذلك التعفير ببعض المركبات التي تعمل على تدفئة النبات مثل الكبريت الزراعي.

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