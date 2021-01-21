فلسطين تدين تفجيرات بغداد

أدانت الرئاسة الفلسطينية التفجيرات الإرهابية التي ضربت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.وقال الرئيس محمود عباس "أبومازن"، في تصريح أوردته وكالة أنباء فلسطين (وفا)، اليوم الخميس: "نتضامن مع العراق، رئيسًا وحكومة وشعبًا، جراء العمل الإرهابي البشع الذي استهدف الأبرياء العزل.. نقدم تعازينا الحارة إلى أسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى".